الجسمي يتجول في شوارع مصر بالـ”توك توك”

نشر الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، مقطعا مصورا على صفحته الخاصة على “إنستغرام”، وهو يركب “توك توك” في شوارع القاهرة.
نشر المطرب الإماراتي على صفحته الخاصة، المقطع المصور وعلق عليه قائلا “أحلى طلعة توك توك في حبيبتي مصر مع أجدع ناس”.
وكان الجسمي قد نشر في وقت سابق على حسابه الخاص صورة تجمعه مع بائع شاي في أحد شوارع القاهرة، معلقا على الصورة “لتصرف ببساطة وعفوية هو قمة الصدق والرضا.. الحمد لله دائما وأبدا”.
يذكر أن المطرب الإماراتي يشارك في العديد من المناسبات الفنية كما ويحيي عدد من الحفلات بمصر له عدد من الأغاني الخاصة لمصر.
سبوتنيك