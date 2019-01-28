رئيس اتحاد المخابز: الصفوف أمام بعض المخابز سببها جودة إنتاجها

أكد مسؤولون باتحاد المخابز بولاية الخرطوم توفر حصة الدقيق كاملة في المخابز, نافين حدوث أي مشكلة تواجه المخابز في الدقيق, مؤكدين دعم الدولة لجوال الدقيق بمبلغ 680 جنيهاً للجوال إلى جانب توزيع عدد 50 ألف جوال يومياًً في ولاية الخرطوم, عازين وجود صفوف في بعض المخابز لجودة الخبز المنتج في تلك المخابز وبالتالي يزدحم المواطنون .
وأشار رئيس اتحاد المخابز بولاية الخرطوم يحيى موسى لتلقي ولاية الخرطوم يومياً عدد 50 ألف جوال دقيق يوزع على المخابز, مؤكداً دعم الدولة للدقيق بمبلغ 680 جنيهاً للجوال, نافياً وجود أي مشكلة تواجه المخابز في دقيق الخبز, وقال لـ (السوداني) إن الدقيق منساب من أصحاب المطاحن ولا توجد مشكلة في الخبز, عازياًً ازدحام بعض المخابز ووجود صفوف بها إلى جودة الخبز بتلك المخابز وبالتالي يزدحم المواطنون في حال وجود جودة في المخبز.
فيما أكد وكيل اتحاد المخابز وصاحب أفران سيد أحمد فتح الرحمن أن حصة الدقيق كافية بالنسبة للمخابز داخل ولاية الخرطوم , مؤكداً تلقي دعم حكومي لجوال الدقيق, وقال لـ (السوداني) لا توجد أي مشكلة في حصة الدقيق الموزعة للمخابز من المطاحن, مشيراً إلى أن حصة ولاية الخرطوم يومياً تتراوح مابين 43 – 50 ألف جوال دقيق يومياً, وأضاف :هذه الحصة كافية لولاية الخرطوم لإنتاج الخبز للولاية, كاشفاً عن أن حصة ولايات السودان 100 ألف جوال يومياً, مؤكداً عدم وجود مشكلة في المطاحن.
وأمن صاحب مخبز بولاية الخرطوم فيصل علي على توفر حصة الدقيق للمخابز, نافياً وجود أي ازدحام في المخابز, عازياً صفوف الخبز في بعض المخابز إلى عدم التزام بعض أصحاب المخابز بتوفير الخبز في الوقت المناسب وبالتالي تأخر الخبز في وقت الذروة يؤدي إلى ازدحام المواطنين لجهة أنهم يحتاجون للخبز في وقت واحد, مؤكداً على دعم الدولة لجوال الدقيق بمبلغ 680 جنيهاً, قال نتسلم حصتنا من الدقيق يومياً من أصحاب المطاحن.
الخرطوم : رحاب فريني
صحيفة السوداني