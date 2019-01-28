صاغة : هنالك زيادة في الذهب والاحتجاجات أثرت علينا

تشهد أسعارالذهب زيادة كبيرة بمجمع الخرطوم نتيجة تذبذب سعر الصرف.
وقال بعض التجارلـ(السوداني)أمس، إن سعرالذهب الكويتي قفز إلى(2,650) جنيه بدلاًعن (2,300) جنيه، موضحين تراجع حركتي البيع والشراء لنسبة (50%).
وقالوا إن الاحتجاجات الأخيرة أوقفت السوق نتيجة تخوف المواطنين من الخروج من منازلهم للشراء والبيع وتخوف التجار من تعرض بضائعهم للسرقة مبينين أن سعر الجرام البحريني (2,500) جنيه أما سعرالجرام التركي (2,700) جنيه وسعر الشيك لجرام الذهب (3,500) جنيه، وتوقعوا حدوث زيادة جديدة في أسعار الذهب قريباً.
الخرطوم :إسراء حامد
صحيفة السوداني