مُذيعة تلغي زواجها في اللحظات الأخيرة

ألغت مذيعة بفضائيةٍ شهيرةٍ، مراسم حفل زفافها التي حُدِّد لها مطلع فبراير المُقبل، بعد أن اكتشفت أمر زواج عريسها من أخرى وهو ما لم يكشف عنها، وتعود التفاصيل حسب مصدر مطلع – إلى أنّ الشاب الذي تقدم للزواج من المذيعة مُتزوِّجٌ من ابنة عَمّه ولديه منها ثلاثة أبناء وهو الأمـر الذي لم يَكشفه للمُذيعة التي وَافَقَت على الزواج منه وتَمّ تحديد موعدٍ له، إلا أنّه قبيل التاريخ المُحَدّد للزواج عَلِمَت زوجته بأمر زواجه فأبلغت المذيعة بأنّها زوجته وأرفقت لها عدداً من الصُّور عبر الهاتف تأكيداً لحديثها، الأمر الذي جعل المذيعة تغضب وتُواجه العريس بالحقيقة ليعترف بصحة حديثها، وتقوم المذيعة بحسم الأمر بإلغاء الزيجة نهائياً.
الخرطوم: محاسن
صحيفة السوداني