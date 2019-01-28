جمعية المستهلك: عبارة .. ( البضاعة لا ترد) .. غير قانونية

أكد مديرعام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، د. عوض سكراب، الشراكة مع القطاع الخاص، والاستعداد لتذليل المعوقات وحلحلة المشكلات والتعاون مع رجال الأعمال، لخدمة وحماية المستهلك
وقال أمس في توقيع ميثاق الشرف بين الهيئة واتحاد الغرف التجارية وجمعية حماية المستهلك، بمركز رجال الأعمال بمعرض الخرطوم، إن استمرار هذه الشراكة يحقق غاية استيراد سلع مطابقة للمواصفات ترضي المستهلك.
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك د. نصرالدين شلقامي، مبادرة ميثاق الشرف أزالت كثيراً من “الغشاوة” بين التجار والجمعية، وقال إن التجار ظلوا يتوجسون من الجمعية عموماً، وزاد ” لا أعتقد هذا المفهوم صحيح “، مبيناً أن هذه الشراكة تسهم في تطبيق المعايير والمبادئ العالمية للمستهلك، وهي تبرز في حق الأمان والتعويض وتوفير المعلومة، ثم حق الاختيار وضد الاحتكار لمحاربة الفساد، بجانب حق البيئة السليمة والصحة، وتابع عبارة “لا ترد البضاعة ” غير قانونية طالما أن المستهلك لم يستهلك المنتج أو السلعة ، مشيراً إلى أن الجمعية تجدد وقفتها مع التجار في كل القضايا، كما حدث في قضية الغش التجاري وحسمت بقرارات صحيحة.
وأشار رئيس اللجنة العليا لمركز رجال الأعمال، هاشم الفاضل، لالتزام رجال الأعمال بتقديم أجود أنواع السلع للمستهلك والبيئة، والمحافظة على صحته وحقوقه.
الخرطوم : ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني