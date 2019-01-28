خارج الحدود
زوجة ماكرون تتألق بإطلالة ساحرة في أسوان (صور)
الإثنين 28/يناير/2019 – 01:18 م
إيمان الحديدي
السيسي يلقي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي الفرنسي المصري بحضور ماكرونتتميز بريجيت ماكرون، سيدة فرنسا الأولى بأناقتها وإطلالتها المميزة، والتي يعتبرها خبراء الموضة جريئة مقارنة بسنها ومنصبها، الأمر الذي ميزها عن زوجات رؤساء فرنسا السابقين، وجعل معظم مجلات الموضة الفرنسية والعالمية يشيدوا بأناقتها، وبمدى اختلاف ستايل ثيابها.
وخلال زيارتها لمصر، في جولة بدأتها بزيارة معبد أبو سمبل في أسوان والأهرامات في الجيزة، أثارت سيدة فرنسا الأولى إعجاب الجميع بسبب التنوع الذي ظهر في ملابسها، وارتدائها حذاء رياضيا و”بدلة”.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” الفرنسية، فإن سيدة فرنسا الأولى كانت ترتدي حذاءً رياضيًا يبلغ سعره 635 جنيه إسترليني، وحرصت على اختياره للسير على الأراضي الرملية بشكل جيد.
واستقبل الرئيس السيسي والسيدة قرينته صباح اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية رئيس الجمهورية الفرنسية والسيدة قرينته، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر لمدة ثلاثة أيام، وتتناول المباحثات كافة جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بهدف تعظيم الشراكة بينهما، خاصة على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية، بجانب تعزيز التعاون بين كل من مصر وفرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي.
كما سيتم التباحث بين الزعيمين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط.
ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر، أمس الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين.
وتعد الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسًا للجمهورية الفرنسية.
وتأتي هذه الزيارة ذلك وسط انطلاق فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري المقرر في 2019، والذي يعد الذكرى السنوية الـ150 لافتتاح قناة السويس، وهو إنجاز مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ الفرنسي المصري.
بوابة فيتو