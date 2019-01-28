الأمم المتحدة تمدّد الجداول الزمنية لاتفاق السويد بشأن اليمن

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة غربي اليمن وتبادل الأسرى، مدّدت بسبب “صعوبات على الأرض”.
وأكد غريفيث في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، سيغادر منصبه.
ووصل غريفيث إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية، الاثنين، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض رفقة كمارت، حيث التقيا مسؤولين يمنيين في مقدمهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال مبعوث الأمم المتحدة في المقابلة الصحفية إن “حالة الزخم (..) لا تزال موجودة حتى وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت في ما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى”.
وأوضح أن “مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء الحقائق التالية: أولا، هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ثانيا، نحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض”.
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