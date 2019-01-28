رئيس اتحاد الشباب السوداني ينور رئيس الوزراء: خطتنا خلال هذا العام تستهدف تزويج مائة ألف شاب وشابة

وجه رئيس مجلس الوزراء القومي الأستاذ معتز موسى الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالانتشار وسط الشباب فضلا عن العمل الجاد من أجل معالجة قضايا الشباب.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه يوم الإثنين بوفد الاتحاد الوطني للشباب السوداني برئاسة الأستاذ محمود ود أحمد والذي أوضح في تصريحات صحفية أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على مشروع الحوار الشبابي الشبابي الذي يعتزم الاتحاد تنظيمه خلال الفترة القادمة، مشيداً بدور الشباب في عملية البناء الوطني .
وابان أن اللقاء تطرق لخطة الاتحاد لعام 2019 بجانب المشروعات التي قدمتها مؤسسات الشباب في مختلف ولايات السودان والخاصة بإسناد الدفع الإلكتروني الذي تبنته الدولة والمساهمة في انتشار أسواق البيع المخفض والتي تباع فيها المنتجات بسعر المصنع .
وقال رئيس الاتحاد إنه أطلع رئيس الوزراء أيضا على مناشط منصة الشباب المبدعين والتي تستهدف إقامة برامج فكرية وثقافية، وأضاف أنه قدم تنويرا لرئيس الوزراء حول مشاريع استقرار الشباب، مبينا أن خطة الاتحاد خلال هذا العام تستهدف تزويج مائة ألف شاب وشابة بالشراكة مع ديوان الزكاة وبجهد مجتمعي كبير .
لخرطوم 28-1-2019 (سونا)
1 التعليقات
ممغوص
2019/01/29 at 12:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
جريدة النيلين دى جريدة اللوا … امثال الهندى
عزالدين ، ح نسلط عليكم ساره منصور وتراجى عشان يعروكم ياتافهين !