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سياسية

2019/01/29

2019/01/29


توقيف فتاة اتهمت شاباً بتحريض الأمن على ضرب المتظاهرين



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ألقت السلطات أمس القبض على الفتاة (س،م،أ) عبر عملية تتبع محكمة من خلال أمر قبض صادر من نيابة المعلوماتية .

وكانت الفتاة نشرت معلومات كاذبة وروجت على حسابها عبر (الفيسبوك) أن المدير السابق للمؤسسة الشبابية للإنتاج الإعلامي والمنتسب للمؤتمر الوطني عبدالرحمن محمد عبدالرحمن يقوم بتوجيه قوات الأمن بضرب المتظاهرين أثناء الاحتجاجات بأحد أحياء الخرطوم .

وكان خبر الفتاة وجد رواجاً واسعاً، وقام آخرون بنشر صور لعبدالرحمن بمعية النائب الأول السابق للرئيس وإتهامه بأنه أحد قيادات ما يمسى بـ(كتئاب الظل)، ما دفع عبدالرحمن لفتح بلاغ لدى شرطة ونيابة المعلوماتية وحرر أمر قبض في مواجهة الفتاة تحت أحكام المادة (67) من الإجراءات الجنائية (138) للعام 2019، المادة (17) من قانون المعلوماتية بقسم شرطة الحاسوب والمعلومات .

وعبر عملية دقيقة لحساب الفتاة على (فيسبوك) وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم الكشف عن وجود حسابين لها والتعرف على مكان سكنها والجامعة التي تخرجت منها وبعد الرصد من السلطات تم القبض على الفتاة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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