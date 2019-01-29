بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الثلاثاء.. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.30 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
29/01/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
الدولار
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4368
0.4357
الجنيه الاسترليني
62.7794
62.6233
الفرنك السويسري
48.1283
48.0086
الدولار الكندي
36.0172
35.9276
كرونة السويدية
5.2710
5.2579
الكرونة النرويجية
5.6085
5.5946
الكرون الدنماركي
7.3101
7.2919
الدينار الكويتي
157.3937
157.0021
الريال السعودي
12.7286
12.6970
الدرهم الاماراتي
12.9976
12.9652
الريال القطري
13.1100
13.0774
الدينار البحريني
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4725
3.4515
اليورو
54.5735
54.4378
XAR
2001.5278
1996.3656
الخرطوم (كوش نيوز)