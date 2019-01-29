اعتقال مراهق بريطاني هدد رئيسة الوزراء بالقتل

اعتقلت السلطات البريطانية مراهقاً بتهمة توجيه تهديد بالقتل لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وذلك بإرسال رسالة بريد إلكتروني لها.
ووُجه الاتهام للشاب البالغ من العمر 19 عاماً عن إرسال الرسالة المهددة، واحتجز في منزلهم في ميلنو بمانشستر الكبرى منذ العاشرة والنصف صباح السبت.
وقالت الشرطة إن الشاب ألقي القبض عليه للاشتباه في تهديدات بالقتل، وقد تم التحفظ عليه بموجب قانون الصحة العقلية.
وقال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى إن التحقيقات في الحادث مستمرة، واتضح أن الرسالة أرسلت يوم 11 يناير.
العربية نت