كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > عالمية > اعتقال مراهق بريطاني هدد رئيسة الوزراء بالقتل
الأقسام :

عالمية

2019/01/29

2019/01/29


اعتقال مراهق بريطاني هدد رئيسة الوزراء بالقتل



شارك الموضوع :

اعتقلت السلطات البريطانية مراهقاً بتهمة توجيه تهديد بالقتل لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وذلك بإرسال رسالة بريد إلكتروني لها.

ووُجه الاتهام للشاب البالغ من العمر 19 عاماً عن إرسال الرسالة المهددة، واحتجز في منزلهم في ميلنو بمانشستر الكبرى منذ العاشرة والنصف صباح السبت.

وقالت الشرطة إن الشاب ألقي القبض عليه للاشتباه في تهديدات بالقتل، وقد تم التحفظ عليه بموجب قانون الصحة العقلية.

وقال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى إن التحقيقات في الحادث مستمرة، واتضح أن الرسالة أرسلت يوم 11 يناير.

العربية نت

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.