لجنة برلمانية تستدعي وزير النقل وعمال الميناء الجنوبي يضربون عن العمل

تقدم البرلماني “محمد طاهر عسيل”، بطلب لاستدعاء وزير النقل “حاتم السر”، عبر لجنة النقل بالبرلمان، للإجابة على سؤال يتعلق بما يحدث في الميناء الجنوبي ببورتسودان، في وقت أضرب، أمس، عمال الميناء عن العمل احتجاجاً على تسليم الميناء لشركة فلبينية.
وتساءل “عسيل” في طلبه ــ الذي تحصلت (المجهر) على نسخة منه أمس (الاثنين) عما إذا كان الميناء تم تأجيره أم بيعه، والكيفية التي تمت بها العملية والقيمة المالية والطريقة التي دفع بها المبلغ، وإذا ما كانت وزارة النقل اتبعت الطريقة القانونية، خاصة وأن إدارة الميناء الجنوبي سلمته للشركة الفلبينية ليلاً بسبب رفض العمال التسليم للشركة، وأضاف: (هذه المسألة فيها غموض).
وطالب “عسيل”، في سياق مغاير، بنك السودان المركزي بعدم عقد الجمعية العمومية لبنك الثروة الحيوانية، وقال إن البرلمان لم يتخذ أي قرار حول قضية بيع أصول البنك والطريقة التي تمت بها، وعدم كتابة اللجنة تقريرها ،حيث كلفها البرلمان بإعداده حول القضية، وشدد على أن قيام الجمعية العمومية في الشهر الجاري تعتبر غير قانونية وتوقع حدوث مشاكل حال قيامها.
البرلمان – يوسف بشير
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
m.rashid
2019/01/29 at 1:36 م (UTC 2) رابط التعليق
الشركة الفلبينية قامت تشغيل الميناء الجنوبي بعقد سابق إنتهى العام الماضي وخرجت من الباب لتعود من الشباك ! وهناك علامة إستفهام كبيرة للطريقة التي تم بها إختيار هذه الشركة والشخصية النافذة التي تمكنت من تمرير هذه الصفقة تحت جنح الظلام . يبدو من أداء هذه الشركة في الفترة السابقة أنها إستشارية وليست شركة تشغيل ولم يكن لها أي أثر في رفع معدلات المناولة وتطوير الأداء وتركيب أجهزة الكشف وخلافها من الشروط الملزمة لشركات المناولة كما شهدت فترتها تكدس الحاويات بالميناء عدة مرات . تشترط الدول الحادبة على مصالحها وجود شركة وطنية بالتضامن مع الشركة الأجنبية ذات الخبرات التشغيلية والمقدرة المالية في عقود الإسناد طويلة الأمد لإكتساب الخبرة حتى إذا إنتهى العقد بعد عشرين سنة تتولى الشركة الوطنية تشغيل الميناء دون الحاجة لشريك أجنبي ، كما أن عقود الإسناد فإن النسبة الأكبر من عائدات التشغيل تعود للدولة وليست للشركة الأجنبية إلا في حالة نظام بوت (BOT) على عكس ما هو ممنوح لهذه الشركة نسبة 65% !!! ما يعد سرقة كبرى لموارد البلاد من دخل الميناء لفاسدين يقفون وراء هذه الشركة . من المفترض أن يتم عرض هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات خاصة مع جهات خارجية خشية تمرير بعض الشروط غير المقبولة ، عرضها على البرلمان لمراجعة شروطه وإجازته أو رفضه قبل التوقيع عليه من الوزارة ، وليس إستدعاء الوزير بعد أن يتم توقيع العقد وربما يكون الآن هناك شرط جزائي في صالح الشركة تلزم الدولة بكامل مبلغ العقد في حالة فسخ العقد من جانبها وفي هذه الحالة فإن المستفيد أيضاً هو ذلك الفاسد لأنه في كلا الحالتين سيتحصل على أموال ، فإن وزر هذا البرلمان عظيم في حق البلد فهو لا يطلع بأي مهام رقابية أو تشريعية فقد لحق الميناء بمشروع الجزيرة وشركة الأقطان والخطوط البحرية والخطوط الجوية والخطوط الحديدية والمطار الجديد والمدينة الرياضية والشركات الوهمية وملفات الفساد العملاقة التي ترقد بسلام في مقابر البرلمان .