المعارضة السودانية تحدد 24 موقعاً لانطلاق “مواكب الشهداء”

دعا تحالف المعارضة السودانية، مساء الاثنين، إلى تسيير 24 موكباً في العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء، في استمرار لموجة حملاته المطالبة بسقوط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير.
وشدد التحالف، المكون من تجمع المهنيين وقوى الإجماع الوطني ونداء السودان والتحالف الاتحادي، على “الالتزام بسلمية المواكب”، كما تعهد بـ”العمل السلمي في كافة الخطوات الساعية للتغيير”، مشيراً إلى أن “كافة المواكب ستنطلق في تمام الساعة الثالثة ظهراً”، بخلاف بداية المواكب السابقة التي كانت تبدأ عند الواحدة ظهراً.
وحدد التحالف 6 مواقع للتجمع في مدينة أم درمان غرب الخرطوم، على أن تتجه جميعها لمقر محليتي أم درمان وكرري، و3 نقاط تجمع في مدينة الخرطوم بحري تتجه لمبنى المحلية.
وفي مدينة الخرطوم، حدد التحالف 5 مواقع للتجمع، و3 في منطقة شرق النيل، و4 في منطقة امبدة، و3 في منطقة الكلاكلة.
ودعت المعارضة المتظاهرين إلى “رفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام”، كما دعت “جميع الثوار إلى توثيق تاريخ ومكان الموكب في تصويرها”.
وأشار بيان من تحالف المعارضة إلى أن “تجمع المهنيين سيوفر غرف طوارىء للمصابين والجرحى”.
يذكر أن تحالف المعارضة أطلق على مواكب اليوم الثلاثاء اسم “الشهداء”، ويتم خلالها إحياء ذكرى مذبحة بورتسودان في العام 2005 التي راح ضحيتها 22 شخصًا من أبناء المدينة الذين خرجوا في ذلك الوقت في مسيرة سلمية للمطالبة بالتفاوض مع فصيل مسلح يمثل المنطقة.
العربي الجديد
5 التعليقات
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ود ابوعبيدة
2019/01/29 at 10:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
كشف الناس زيف الشيوعيون ودعواتهم المتكررة للخروج في مظاهرات لتحقيق مآرب الحزب الشيوعي الذي لا جماهير له ويريد استخدام الذين انطلت عليهم خدعهم ومكرهم. الله يحفظ السودان وأهله وفرج عنهم.
عادل طايوقة
2019/01/29 at 4:43 م (UTC 2) رابط التعليق
يكفي ان الشعب السوداني كشف زيف شعارات الاخوان المتأسلمين تجار الدين
و الثورة الان تنضج على نارٍ هادئة وستقتلعكم من جذوركم و ترمي بكم في مزبلة التاريخ
تسقط تسقط تسقط بس
شكري
2019/01/29 at 12:06 م (UTC 2) رابط التعليق
مساكين الشيوعيين الحيطة القصيرة قال شيوعيين قال ..
تسقط بس
2019/01/29 at 12:58 م (UTC 2) رابط التعليق
حرية , سلام و عدالة
شعار الشيوعيين في مؤتمرهم الاخير
لو سكتوا او على الاقل طلعوا باعتبارهم مواطنين عاديين كان الثورة مشت لي قدام , لكنهم ارادوا سرقتها قبل ان تنضج , عشان كدا ما حتمشي لي قدام
مريم
2019/01/29 at 4:38 م (UTC 2) رابط التعليق
تسقط بس
Just fall , that is all