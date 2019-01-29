جزارين: (نص ربع الكيلو) و(العظام خالية اللحم) أكثر طلبات الزبائن

يبدو أن الحالة الاقتصادية فرضت منطقها القاسي على عدد من محدودي الدخل مؤخراً، وأجبرتهم على أن يقتنعوا بـ(عيشة كفاف)، فقد بلغ حال بعض الأسر أن أصبحت تعتمد في غذائها على (العظام) فقط يتم شراؤها من (الجزارة) بسعر (20) جنيهاً، وصناعة (شوربة) منها، بالإضافة إلى لجوء البعض إلى شراء (نص ربع كيلو من اللحوم) وهو ما يكشف بوضوح الحالة الصعبة التي يعيش عليها السواد الأعظم من الناس.
وأوضح الجزار (عمر) أن معظم الناس تشتري زنة الربع ونص الكيلو، مضيفاً (مافي زول بيشتري كيلو اليومين دي) أما زميله الجزار (محمد) فأكد حسب صحيفة المجهر أن زبائنه يقلون يوماً بعد يوم، وظهرت أعداد كبيرة منهم تطالب بشراء العظام خالية من اللحم، والتي يبلغ سعرها (20) جنيهاً للكيلو، مؤكداً أن شراءها أصبح أكثر من اللحمة، وتسمى (كسرة).. وأضاف إنه تقديراً لظروف الناس الصعبة يبيع نص ربع الكيلو، وهي كمية بسيطة يبيعها على استحياء للمساكين.
الخرطوم (كوش نيوز)