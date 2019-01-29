حجز ملف (16) متهماً بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة جنوب السودان

قطعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي “إسماعيل إدريس” حسب صحيفة المجهر أمس، موعداً في منتصف الشهر القادم، للنطق بالحكم في محاكمة (16) متهماً بينهم القائد الجنوب سوداني “وليام الاريو” مؤسس حركة سانو الفيدرالية للوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب.
ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بتكوين حركة انقلابية للإطاحة بنظام الحكم في جنوب السودان، وكانت المحكمة قد استمعت إلى شاهد الدفاع الأخير، وقال إن المتهم الأول بوصفه رئيساً لحركة سانو، جاء إليه في زيارة بمنزله بغرض تسليمه خطاباً إلى مكتب مدير جهاز الأمن والمخابرات، مؤكداً تسليمه الخطاب مكتب مدير جهاز الأمن دون الاطلاع عليه.
الخرطوم (كوش نيوز)