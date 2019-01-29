الخارجية: مادة الزي الفاضح شوهت صورة السودان

كشفت وزارة الخارجية، عن استمرار الحوار الإستراتيجي بين السودان والولايات المتحدة، وتوقعت أن يستمر الحوار لفترة طويلة تمتد لتسعة أشهر .
وقالت وكيلة وزارة الخارجية، السفيرة الهام محمد أحمد في مؤتمر صحفي، إن الطرفين ينخرطان في حوار جاد، وأشارت الى أن هناك تفاعلاً وإلتزاماً عالياً بين الطرفين، مؤكدة أن ورشة الحريات الدينية الذي بدأ اليوم تتزامن مع إستمرار الحوار، رغم البيانات الصادة عن وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص الوضع الراهن بالبلاد .
فيما وضع مدير عام الإدارة الأمريكية والأوربية، السفير عمر صديق، سقفاً زمنياً للمرحلة الثانية للحوار الجاري، وقال ربما يستمر لتسعة أشهر، ومن المنتظر أن تنطلق اليوم بقاعة الصداقة، ورشة الحريات الثانية، التي تتصدر أجندتها قضايا منها إلغاء مفوضية حقوق غير المسلمين التي تم الغاؤها عقب إنفصال الجنوب .
بجانب المادة (153) المتعلقة بالزي الفاضح، وقال صديق وبحسب صحيفة آخر لحظة إن المادة تعتبر إحدى المواد التي أدت الى تشويه صورة السودان بجانب عطلة يوم السبت “الكنسية” .
الخرطوم (كوش نيوز)