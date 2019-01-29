139 شخصا يرغبون في الترشح للرئاسة الجزائرية

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 139 راغبا في الترشح للرئاسة سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.
وقالت الوزارة إن 13 رئيس حزب بين من سحبوا أوراق ترشحهم، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وبلغ عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم في الترشح 139، بينهم 13 رئيس حزب سياسي والباقي (126) أحرار.
وممن سحبوا أوراقهم، عبد العزيز بلعيد، رئيس “جبهة المستقبل”، بالإضافة إلى رئيس حزب “طلائع الحريات” علي بن فليس ورئيس حزب “عهد 54” علي فوزي رباعين، ورئيس “حركة مجتمع السلم”، عبد الرزاق مقري.
وسيكون يوم 3 مارس/آذار اليوم الأخير لسحب أوراق الترشح للرئاسة.
ولم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تسلم السلطة عام 1999، وفاز بأربع ولايات رئاسية، حتى الآن ترشحه لانتخابات أبريل المقبل من عدمها، ودعت أربعة أحزاب موالية، هي جبهة التحرير الوطني في بيانات متتالية صدرت الأسبوع الماضي، الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة.
سبوتنيك