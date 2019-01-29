مشاهدة قناة في كوريا الشمالية تقود إلى الإعدام!

أعادت السلطات الكورية الشمالية تذكير مواطنيها بأنهم قد يواجهون الإعدام إذا شاهدوا برامج التلفزيون الكوري الجنوبي.
قنوات كوريا الجنوبية
ووفقا لما نقلته صحيفة تلغراف البريطانية عن راديو آسيا الحرة، فقد أقام مسؤولون من النظام محاضرات في مقاطعة جنوب هوانغهاي (غربي البلاد) بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية، لمطالبة السكان هناك بالامتناع عن مشاهدة قنوات كوريا الجنوبية.
الإعدام
وقال مصدر للخدمة الكورية في راديو آسيا الحرة إنه منذ بداية العام الجديد أقام مسؤولو الشرطة محاضرات في المقاطعة. وأضاف “مؤخرا، قالوا لنا إنهم يدركون أن عددا متزايدا من المواطنين قادرون على التلاعب في ترددات تلفزيوناتهم لمشاهدة البرامج التلفزيونية الكورية الجنوبية”. وتابع المصدر “قالوا إنه بغض النظر عن وضع أي فرد، يمكن إعدام أولئك الذين انتهكوا ذلك الخرق. إنهم يريدون غرس الخوف”.
أكثر عرضة للتحول إلى قوة معارضة
ويشير تقرير راديو آسيا إلى أن ذوبان الجليد الأخير بين الكوريتين شجع المواطنين الشماليين، بالقرب من الحدود، على المخاطرة بالمشاهدة السرية للعروض التلفزيونية المحظورة عند الفجر. ومضى المصدر يقول: “تركز السلطات على جنوب هوانغهاي لأنها قريبة نسبيا من المنطقة منزوعة السلاح، وأنهم يعتقدون أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية هم أكثر عرضة للتحول إلى قوة معارضة، مما يشكل تهديدًا للنظام”.
الإنترانت
ورسميا، لا يسمح للمواطنين في كوريا الشمالية بالوصول إلى شبكة “الإنترانت”. كما يجب إبلاغ السلطات المحلية في حالة رغب أحدهم في إجراء مكالمات أو إرسال بريد إلكتروني لأجانب. كما يحظر النظام هناك الأخبار الأجنبية، وتعتبر المواد الإباحية والأناجيل “أساليب شريرة للتسلل”، وتستخدم “لزعزعة استقرار المجتمع”.
صحيفة المرصد