محلل سياسي سوداني: هذا ما دفع البشير لزيارة مصر

قال الدكتور عبد الملك النعيم، المحلل السياسي السوداني، إن زيارة البشير، للقاهرة، تختلف عن سابقاتها، لأنها تأتي في ظروف استثنائية يمر بها السودان داخليا وتتطلب دعما إقليميا ودوليا.
وأضاف النعيم في اتصال هاتفي مع “سبوتنيك” أن لقاء الرئيس السوداني، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هو اللقاء الـ24 سواء بشكل رسمي أو في مناسبات إقليمية ودولية.
وتابع “لكن الزيارة الأخيرة لا تتخذ الطابع الروتيني المعتاد، وهي زيارة لها أهداف محددة جدا نظرا للوضع الداخلي السوداني، الذي بدوره يؤثر على مصر بلا شك، نظرا للجوار الجغرافي والعلاقات والشراكات الممتدة”.
وتابع المحلل السياسي السوداني: “البشير زار قطر قبل زيارته إلى مصر ومن المخطط أن يقوم بزيارة للكويت، وفي اعتقادي أن زيارة البشير لقطر تصب في خانتين هما العلاقات الثنائية أو القضية المرتبطة بأزمة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأزمة الداخلية في السودان وكيف يمكن للدول العربية أن تساهم في دعم الاستقرار والأمن في السودان”.
وحول ما أشار إليه البشير في المؤتمر الصحفي بأن الربيع العربي لن يحدث في السودان قال عبد الملك النعيم: “هذا القول صحيح لأن التركيبة في السودان مختلفة لأننا نتحدث اليوم عن حكومة الشراكة فيها بنسبة 49 % للمعارضة والباقي للحزب الحاكم وكذلك هناك برلمانات في الولايات بالإضافة للبرلمان القومي، بجانب حوار وطني أدخل ضم أكثر من 39 حركة مسلحة وأكثر من 94 حزب في شراكات.
وتابع: “لذا هناك صعوبة عملية في أن ما حدث في دول الربيع العربي يمكن أن يحدث بسهولة في السودان، وهذا لا يعني تبرئة الحكومة السودانية من التزاماتها، فعليها دور كبير جدا ويجب عليها التجاوب مع الاحتجاجات الموجودة في الشارع بحل المشاكل والأزمات، التي أخرجت المواطنين للشارع واستمرار التواصل السياسي”.
وأشار المحلل السوداني إلى أن الدور المصري يجب أن حاضرا وقد أعلنت في المؤتمر الصحفي المشترك عن وقوفها بجوار السودان ودعمه، كل هذه ترتيبات عربية يمكن أن تفضي إلى نتائج ايجابية برأب الصدع وحل الكثير من المشاكل وتوفير السلام في السودان.
سبوتنك