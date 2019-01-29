مشاجرة بين شابين تكشف عصابة تعمل في بيع الكلى بالقاهرة

برّأت محكمة بحري وسط الجنائية أمس، برئاسة القاضي عارف محيي الدين أمس، سيدة من تهمة الاتجار بالبشر لعدم وجود بينة، وأمرت بإطلاق سراحها فوراً، وأسقطت المحكمة العقوبة الابتدائية على المُتهمة المُقررة بـ “10” سنوات.
وحسب التحقيقات، فإن المتهمين الأول والثاني تم إحضارهما لقسم الشرطة إثر شجار نشب بينهما حول جواز سفر وتم اقتيادهما لقسم شرطة بحري، للتحقيق حول المشاجرة، لكن الشرطة ضبطت معهما جهازي موبايل، الأول به (20) ملفاً صوتياً والثاني به (45) ملفاً صوتياً، و(4) صور ومرفق أسطوانة “سي دي” لم يتم التعرف على محتواها، وضبطت بحوزتهما مبلغ (3.200) دولار، وتم تسجيل اعترافات قضائية بالمحكمة، واعترف المتهم الثاني ببيع كليته بالقاهرة ليكشف عن عصابة تقوم بالاتجار في البشر.
صحيفة الصيحة.