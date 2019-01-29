السجن عاماً لشاب بتهمة سرقة أجهزة من شركة دال

أوقعت محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، عقوبة السجن سنة على شاب أدين بسرقة أجهزة ريّ محوري من شركة دال الصناعية فرع جنوب الخرطوم.
وعاقب قاضي المحكمة “علي حسن”، أمس (الاثنين) المتهم بعد إقراره بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقوال الشاكي.
وقال عامل بالشركة مثل شاكياً أمام المحكمة، إنه ضبط بالمتهم داخل مبنى الشركة متلبساً، وأكد أنه كان يضع المسروقات داخل (خرقة قماش) كبيرة، مبيناً أن المتهم كان معه شخصان تمكنا من الهرب، موضحاً أنه هاتف أصحاب السركة وسلم المتهم للشرطة، حيث أقر بصحة أقوال الشاكي، ونفى معرفته بالمتهمين الآخرين.
صحيفة السوداني.