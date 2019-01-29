بسبب بيع عصير يحتوي على موادٍ (كُحُولية)… والدة طالب تُهَدِّد بفتح بلاغٍ ضد إدارة مدرسة خاصة!

هَدّدَت والدة الطالب (ح. م) الذي يدرس في مدرسة خاصة بأمدرمان، إدارة المدرسة بفتح بلاغ في مواجهتها بمُوافقة كل أولياء الأمور بسبب بيع عصير بَخّاخ كَاندي عبر العاملات بالمدرسة، إذ يحتوي العصير على مواد كحولية حسب ما جاء على لسان حماية المُستهلك والبيئة التابعة للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، ولفتت والدة الطالب أنها أخطرت الإدارة بمنع العاملات من بيع ما يضر بصحة أبنائهم، إلا أنّهم لم يستجيبوا للأمر، الشيء الذي دفعها لتوقيع مُذكِّرة بأسماء أولياء الأمور للشروع في فتح بلاغ ضد الإدارة حال عدم استجابتها لمطلبهم.
صحيفة السوداني.