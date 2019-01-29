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اقتصاد وأعمال

2019/01/29

2019/01/29


السودان يفتح النقاط التجارية مع ليبيا وتشاد



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كشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن اتجاهها لتنمية وتطوير تجارة الصادر والوارد بعد ان تم إعادة فتح النقاط التجارية مع دولتى تشاد وليبيا .

وقال عادل حسين طيارة وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية لـ(smc) إن الترتيات المتعلقة بإفتتاح محاجر صحية بكل من المالحة والكومة ومليط أوشكت على الإكتمال ، موضحاً أن الإتفاق الذى تم توقيعه بين وزارة التجارة والصناعة والولاية مؤخراً نص على إعادة إفتتاح النقاط التجارية والمحاجر .

وتوقع الوزير إرتفاع حجم الصادر والوارد وتوسع النشاط التجارى بين السودان وتشاد وليبيا خلال الفترة القادمة.

الفاشر (smc)

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