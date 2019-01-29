السودان يعلن إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات

أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أكثر من شهر. وذلك في بيان وزعته وزارة الإعلام السودانية على الصحفيين والمراسلين، وفقما نقلت وكالة أنباء “الأناضول”.
وقال البيان إن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، صلاح عبدالله قوش، أصدر قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو موعد إطلاق سراحهم.
وفي 7 يناير الجاري، أعلن وزير الداخلية، أحمد بلال، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 322 بلاغاً.
وكالات
شبكة الشروق