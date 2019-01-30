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سياسية

قوش يجري حواراً مع الشباب المحتجين





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أطلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، سراح (186) شاباً تم اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة ، بمبادرة من المدير العام للأمن السوداني الفريق أول امن مهندس صلاح قوش ، وذلك عقب زيارته للمعتقلين ظهر اليوم بمقر اعتقالهم بسجن الهدي غربي مدينة أم درمان شمال غرب مركز العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال اللواء حسان في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة أن مدير الأمن السوداني اجري حواراً مع الشباب المعتقلين ظهر اليوم بمقر اعتقالهم ، توصلوا من خلاله لتفاهمات حول الأسباب التي دعت الشباب للتظاهر ، وافضي الاجتماع لتكوين لجنة من الشباب المعتقلين لبحث القضايا التي دعت للتظاهر والسعي لحلها عبر النقاش والحوار .

الخرطوم (كوش نيوز)

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ود السوكي | تم إضافته في يناير 30th, 2019

تسقط بس

ممكون وصابر | تم إضافته في يناير 30th, 2019

قوش ده فيه حاجات كتيرة كويسه ، لو اخد فرصة ممكن يصلح كتير في البلد دي
كلامي ده يمكن مايعجب الكتير لكن لو الناس فكرت خارج الصندوق حتفهم كلامي…
والله الزول ده كويس


 