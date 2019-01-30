سفير القاهرة: مصر ضد استنساخ ربيع عربي بالسودان

أكد سفير مصر لدى السودان حسام عيسى وقوف بلاده مع الحكومة السودانية حتى تتجاوز الأزمة الراهنة، وأضاف: “سنفعل كل ما نستطيع لدعم الخرطوم”، معلناً تجاوز البلدين جميع الخلافات السياسية والأمنية السابقة، بجانب الاتفاق والتطابق في التوجهات الاستراتيجية.
وقال عيسى في كلمته خلال دعوة عشاء بمنزل رجل الأعمال ميرغني لطفي بأم درمان حسب صحيفة السوداني أمس، إن مصر ضد محاولة استنساخ ربيع عربي في السودان، مشيراً أن بلاه مع التعبير السلمي وإتاحة الحريات ولكنها ضد خلق اضطرابات في السودان، وأكد أن مصر ستتأثر بأي اضطرابات بالسودان، وأضاف: “أي فراغ في السودان ليس من مصلحة مصر ويعتبر كارثة عليها”. وقال إن ما يصيب الخرطوم يصيب القاهرة، وأضاف: “إذا اشتعلت النار في الخرطوم ستنتقل إلى القاهرة”، وتابع: “لا يمكن أن تكون آمناً وجارك خائفاً، ولا يمكن أن تكون شبعان وجارك جائع”. مشيراً إلى وجود فرص “مذهلة وخرافية” للاستثمار بين البلدين، وقال إنه فوجئ بهذه الفرص غير المستغلة، مؤكداً أن تعظيم هذه الفرص سيكون من أهم أولوياته.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
سوداني
2019/01/30 at 10:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا دخل لمصر ولا للحكومة السودانية حاليا بتقرير مستقبل السودان
المستقبل يخص الشعب
والشعب هو من يقرر
ارحمو نفسكم بس