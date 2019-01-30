ليفربول ضد ليستر سيتى .. شاهد حصاد مواجهات محمد صلاح أمام الثعالب

يخوض النجم المصري محمد صلاح اختباراً صعباً مع نادي ليفربول الذى يستضيف ليستر سيتى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 60 نقطة متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 31 نقطة وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة.
ويمتلك محمد صلاح ذكريات سعيدة عندما يواجه ليستر سيتى، بعدما سبق وأن سجل 3 أهداف فى شباك “الثعالب” الموسم الماضى.
وخاض محمد صلاح 3 مباريات أمام ليستر سيتى بالمسابقة المحلية، في المواجهة الاولى تغلب ليفربول على ليستر سيتى بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب “كينج باور” ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر النسخة الماضية لمسابقة الدورى الإنجليزي، حيث تمكن “الفرعون المصري” من تسجيل هدف وحيد.
فى المواجهة الثانية تمكن محمد صلاح من تسجيل هدفين فى فوز ليفربول على ليستر سيتى بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر المسابقة.
في المواجهة الثالثة، حقق ليفربول فوزاً غالياً على ليستر سيتى بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مطلع سبتمبر الماضي بملعب “كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.
وتمكن ساديو مانى من تسجيل هدف ليفربول الاول فى الدقيقة العاشرة، قبل أن يتمكن فيرمينو من تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 45 من ضربة رأسية متقنة من صناعة جيمس ميلنر، بينما جاء هدف ليستر سيتى الوحيد عن طريق الجزائرى رشيد غزال فى الدقيقة 63، وكان أول هدف يسكن شباك البرازيلى أليسون حارس ليفربول من بداية “البريميرليج” هذا الموسم.
اليوم السابع