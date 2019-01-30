توقيف (6) مشتبه بهم بينهم أجنبية في حادثة مقتل رجل الأعمال

أوقفت مباحث شرطة محلية شرق النيل ستة مشتبه بهم بينهم فتاة أجنبية في حادثة مقتل رجل الأعمال “محمد حاج الطيب” (65) عاماً، الذي عُثر عليه مقتولاً داخل شقته بحي الهدى صباح أمس الأول.
وقال مصدر حسب صحيفة السوداني إن المباحث أوقفت خفير عمارة أجنبي كأول المشتبهين باستخدام الكلب البوليسي، وتوالى توقيف البقية وفقاً لتحريات مكثفة بينهم فتاة أجنبية تعمل خادمة مع الضحية، وأضاف المصدر أن التحريات جارية لكشف غموض الحادثة، مشيراً إلى أن طبيباً سورياً يستأجر شقة بعمارة الضحية كان قد اكتشف الجريمة بعد رؤيته لبوابة شقته مفتوحة، وأجرى اتصالات بذويه، ومن ثم أخطروا الشرطة التي عثرت عليه مقتولاً بتلقيه نحو ست ضربات على رأسه من الجهتين، الأمامية والخلفية.
وكشف المصدر أن الجاني سرق هاتف المجني عليه دون سرقة أشياء أخرى، مضيفاً أنه حسب التحريات فإن رجل الأعمال يقيم لوحده بالشقة الأرضية بعمارته ويستأجر بقية الشقق لآخرين، ودرج كعادته بالتواجد في شقته حتى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة مساء ثم يذهب إلى منزل أسرته الكبيرة لينام هناك، مؤكداً أنه يخرج منه لصلاة الصبح ويأتي إلى الشقة.
الخرطوم (كوش نيوز)