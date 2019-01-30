أكثر من ٥٠٠ أستاذاَ بجامعة الخرطوم ينطمون وقفة احتجاجية

ينظم أساتذة جامعة الخرطوم اليوم الأربعاء وقفة اتجاجية داخل الحرم الجامعي لدعم الحراك الثوري والإصغاء إلى مطالب المتظاهرين ، والسعي إلى إيجاد آلية للانتقال السلمي للسلطة، وكان أكثر من ٥٠٠ أستاذا بالجامعة طرحوا مبادرة للحل السلمي تدعو الى سلطة انتقالية بمهام محددة . واعتقل جهاز الأمن والمخابرات الشهر الماضي عدداً من الأساتذة من داخل دارهم بالخرطوم ثم أطلق سراحهم لاحقاً.
وقالت اللجنة التمهيدية أن ” مقترح الانتقال السلمي للسلطة و وجد قبولا واسعا من كافة أطياف المجتمع السوداني، ك وأكدت “،إن الهدف الأساسي لهذا التجمع هو دعم الحراك الثوري والإصغاء إلى مطالب المتظاهرين العادلة، والسعي إلى إيجاد آلية للانتقال السلمي للسلطة” وقررت تنفيذ وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي في شارع المين وذلك في يوم الأربعاء ٣٠/ ١ الساعة العاشرة صباحا.
وعقد مؤتمر صحفي داخل الجامعة بعد الوقفة بساعة، وذلك للإجابة عن تساؤلات الإعلاميين عن المبادرة.
صحيفة التغيير
1 التعليقات
كمال الدين ادم
2019/01/30 at 2:06 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا من المتابعين المداومين علي قراءة موقع النيلين يوميا ولكن يحزني وجود الكثير من الأخطاء الأملائية تكاد تكون يوميا وذلك انما يدل علي عدم الاهتمام والمراجعة.
كما تكثر عرض صور ليس لها علاقة بمحتوي الموضوع . ذلك قد يسبب لكم الكثير من المشاكل وانتهاك خصوصية البعض .
ولكم الشكر