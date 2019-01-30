لم ينتبه لها أحد .. عاملة نظافة بقيت عالقة بمصعد 3 أيام

علقت عاملة نظافة في نيويورك بمصعد منزل تعود ملكيته لملياردير أمريكي، لمدة ثلاثة أيام، ولم تتمكن السيدة التي تجاوز عمرها 50 عاماً من التواصل مع أي شخص حتى عودة أصحاب البيت، الذين نقلوها مباشرة إلى المستشفى.
وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”؛ تمكّن فريق إنقاذ بمانهاتن في نيويورك، من إنقاذ عاملة نظافة بقيت عالقة بين الطابقين الثاني والثالث بمصعد لثلاثة أيام متتابعة دون تناول طعام أو شراب.
وحسب ما نقلته صحيفة “دايلي ميل”؛ فإن السيدة المدعوة “ماريتس فورتاليزا” قد حوصرت في المصعد منذ يوم الجمعة إلى الاثنين؛ وفقاً لما ذكرته السلطات.
وتعود ملكية المنزل للملياردير وارن ستيفنز وزوجته هارييت، اللذيْن لم يقوما بفحص المصعد منذ 2017؛ وفق المصدر نفسه.
ويبدو أن السيدة كانت بمفردها في البيت المستقل؛ لذلك لم يعرف أحد أنها محاصرة حتى عودة الزوجين صباح الاثنين. وكان أحد الأشخاص الذين تحدثوا لـ”دايلي ميل” قال إن المنظفة كانت بمثابة أحد أفراد عائلة ستيفنز.
بعد إنقاذ السيدة التي يقارب عمرها 53 عاماً، تم نقلها إلى المستشفى، وهي في حالة جيدة.
صحيفة سبق