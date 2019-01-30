تسجيل نادر بصوت صدام حسين يكشف عن آخر ما قاله في سجنه قبل إعدامه

تستمر رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل، في نشر تاريخ والدها وكل ما كتبه بخط يده وقرأه بصوته.
ونشرت رغد، عبر حساب منسوب لها، على “تويتر”، دعاء بصوت صدام حسين وهو تسجيل نادر يظهر لأول مرة، ولاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء على مواقع التواصل.
كما كشفت رغد، عن قصيدة كتبها صدام حسين، بخط يده من داخل السجن في حب بناته بتاريخ 3 أبريل/ كانون الثاني عام 2006.
وجاءت القصيدة: “تزاحمت وردات في بيتنا.. وبناتي بها أجل الورد.. أم أحمد وأم عدي.. وصغيرتهم حلاوة السعد.. لهن أصول عريقة.. عربيات الأب والجد.. العفة أساس فخرنا.. وشيختهم في ذلك رغد”.
صحيفة المرصد