الزراعة تدعو للحفاظ على حقوق الشركاء في القطن

قال وزير الزراعة والغابات، حسب النبي موسى، إن محصول القطن يعتبر محصولاً نقدياً أساسياً لذلك لابد من انتهاج سياسات عامة للحفاظ على حقوق الشركاء والتفاكر والتباحث حول كيفية تمويله، وأعلن الوزير الالتزم بإزالة السلبيات.
ووجه موسى لدى ترؤسه الاجتماع التحضيري الخاص بمحفظة القطن، بتكوين لجنة لمحفظة القطن للموسم 2019- 2020 للخروج برؤية واضحة ومؤسسية خاصة بمشكلات تمويل القطن والمحاصيل النقدية الأخرى.
ودعا إلى عقد ورشة عمل لبحث مشكلات زراعة القطن للخروج برؤية واضحة.
إلى ذلك أكد وزير الدولة بالوزارة، عثمان نهار، أن وضع السياسات المثلى للاستفادة من القطاع الخاص وتحديد السعر التركيزي منذ وقت مبكر، يضمن التشجيع على زراعة محصول القطن والتوسع في زيادة مساحته.
من جانبه أشار محافظ مشروع الجزيرة، عثمان سمساعة، إلى أن أكبر مشكلة هي استرداد التكلفة وعدم ثبات الأسعار وانتظامها.
وكشف سمساعة عن وجود 17 محلجاً بمشروع الجزيرة، وأقر بعدم نجاح تجربة محفظة القطن بمشروع الجزيرة وتعدد الجهات التي تتعاقد مع المزارعين.
شبكة الشروق