“الغذاء العالمي” يدعم قوافل مساعدات إنسانية للجنوب

أعلن مفوض العون الإنساني بولاية النيل الأبيض، عبدالقوي حامد أحمد الصاحب، عن تسيير الولاية إلى عدد من قوافل المساعدات الإنسانية لدولة جنوب السودان عبر المسارات الإنسانية بالولاية، بدعم من برنامج الغذاء العالمي.
وقال إن تمرير القوافل يسير بصورة سلسة نسبة للتنسيق المحكم بين المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي، مشيراً إلى أن خطة العام 2019 ترتكز على الدعم الكبير من المجتمع الدولي للتوسع في المشروعات التنموية والاقتصادية والخدمية للاجئين الجنوبيين والمجتمع المستضيف.
وسبق أن قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بدولة جنوب السودان، يوم الإثنين، إن المنظمات العاملة في مجال توصيل المساعدات، تعرضت خلال ديسمبر المنصرم، لـ37 حادثة اعتراض، تم بموجبها منعها من الوصول للمدنيين المتضررين من الحرب.
وزاد المكتب الأممي في نشرته الدورية، وفقاً لوكالة الأناضول “تم رصد 37 حادثة اعتراض لقوافل إغاثية خلال ديسمبر المنصرم، 56% منها وقعت في إقليم أعالي النيل (شمال شرق) وجونقلي (شرق) ومنطقة الاستوائية (جنوب)، إضافة لاعتداءات على الأفراد والأصول”. ومراراً تعهدت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، بالعمل على حماية منظمات الغوث الإنساني العاملة في مجال توفير المساعدات للمواطنين المتضررين من الحرب.
شبكة الشروق