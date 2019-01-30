اتفاق لتوطين صناعة الآليات الزراعية

أعلن وزير الزراعة والغابات، حسب النبي محمد موسى، عن اتفاق بين وزارته ومجموعة “جياد” الصناعية والجهات ذات الاختصاص لتوطين صناعة المعدات والآليات الزراعية، لتسهم في تطوير الزراعة بالبلاد، ما يؤدي لزيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية.
وقال الوزير خلال زيارته يوم الثلاثاء لمعرض الخرطوم الدولي في دورته الـ36، إن المعرض يعتبر بوابة الاقتصاد، وذلك بالعروض الوطنية خاصة جناح “جياد” الصناعية وعرضها للصناعات الكبيرة.
وأشاد موسى بما شهدته الشركة من تطور في تصنيع المعدات الزراعية، كاشفاً عن اتفاقيات بين وزارته ومجموعة “جياد” سترى النور قريباً، وأضاف أن معرض الخرطوم الدولي سيسهم كثيراً في الاقتصاد الوطني خاصة وأن الدولة تسعى لتوطين صناعة قطع الغيار.
وأكد أن “جياد” الصناعية ستوفر الكثير من معدات الحصاد لمقابلة حصاد الموسم الشتوي الذي تمت فيه زراعة أكثر من 700 ألف فدان بالقمح، و80 ألف فدان تقاوى.
من جانبه أكد مدير شركة الجرارات بمجموعة “جياد” صلاح دفع الله كرار، أكد على التزام إدارته بمتطلبات وزارة الزراعة خلال تفقد الوزير لجناح “جياد” الصناعية، مبيناً أنه سيتم توفير المعدات والآليات وقطع الغيار لرفع الإنتاج والإنتاجية، مشيراً إلى أن زيارة وزير الزراعة لجناح الشركة حققت أهدافها وسيتم إنفاذ كل موجهاته في توفير الآليات.
شبكة الشروق