مدير هيئة الموانئ البحرية: استمرار التفاوض مع الشركة الفلبينية لاستيعاب أكبر قدر من العاملين

أعلن مدير هيئة الموانئ البحرية د.عبد الحفيظ صالح، استمرار التفاوض مع الشركة الفلبينية لاستيعاب أكبر قدر من العاملين في محطة الحاويات، وكشف عن موافقة الشركة على استيعاب ألف عامل “ونحن طلبنا زيادة”، في وقت انتظم فيه العمل بالميناء بعد إضراب العمال لساعات أمس الأول.
وقال صالح في تصريح لـ”السوداني”، إن من يتم استيعابهم من العاملين ستتم تسوية استحقاقات خدمتهم السابقة في الموانئ وإلحاقهم بالفلبينية وفقاً لعقد وشروط خدمة جديدة، معلناً تمسكهم بالضغط على الشركة لاستيعاب عدد كبير بأجور مُجزية.
مشيراً إلى أن الشركة ستنشأ اسم عمل وتسجله لدى المسجل التجاري لتسري عليها القوانين السودانية. وأكد مدير الموانئ أن وزير النقل أجرى عدداً من اللقاءات التنويرية وستكتمل جهوده اليوم بلقاء نقابة العاملين.
وأوضح أن العمل انتظم في الميناء وأوضح أنهم اعترضوا وصول وفد الشركة الفلبينية إلى بورتسودان قبل استكمال مناقشة الموضوعات الأساسية، وقال إنهم سيستكملون مناقشة التفاصيل الخاصة بالعمال وغيرها وإن زمن تسليم العمل للشركة الفلبينية ممرحل وتسبقه جملة تفاصيل، وكشف أنه ليس من حق الشركة استقدام عمالة أجنبية وخبراؤها المستقدمون سيتم فحص شهاداتهم وهوياتهم للتأكد من كفاءاتهم.
صحيفة السوداني.