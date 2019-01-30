محاكمة (4) شباب بسرقة سيارة من منزل بالأزهري

قال شرطي مثل شاهد اتهام أمام قاضي محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، “علي حسن” أمس (الثلاثاء) في محاكمة (4) شباب متهمين بسرقة عربة (بوكس دبل كاب) من منزل بالأزهري.
وقال إن المتهم الثاني هاتفه وأخبره بأن صديقه يملك عربة بوكس (بوكو حرام) يريد بيعها، وأكد أنه أبلغ صديقه الذي ذهب لشرائها لكنه تراجع بعد معرفته أن صاحبها يطالب بمبلغ (400) ألف جنيه، مشيراً إلى أنه بعد ثلاثة أيام علم بأن العربة مسروقة وتحرك للقبض على المتهم الثاني الذي دله على بقية المتهمين.
وأفاد الشاهد الثاني وهو تاجر سيارات بأن تاجر آخر عرض عليه شراء العربة لكنه رفض وأخبره بأنه لا يشتري السيارات الليبية، وأشار إلى أنه أخبر صديقه الذي أكد له بأن العربة مسروقة، موضحاً أمام المحكمة بأن السيارات بوكو حرام لها كتيب عليه المبايعة وليس لها لوحة.
السوداني.