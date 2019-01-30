تفاصيل جديدة في محاكمة (14) متهماً بالتلاعب في أموال الدواء

استمعت محكمة الأوسط بالخرطوم أمس (الثلاثاء) إلى شرطي شاهد دفاع متهم من بين (14) متهماً بالتلاعب بأموال استيراد الدواء عبر (34) شركة أدوية.
وقال الشاهد وهو متحرٍ في بلاغ كان قد دونه المتهم بقسم شرطة بحري المدينة مؤكداً أن المتهم يمتلك اسم عمل وتوكيلات باسمه إلا أن المتهمين قاموا بتزوير اسم عمله وتحصلوا بموجبه على أموال من حساب الأدوية بأسماء وهمية من خلال عمليات أجريت ببنك الشمال الإسلامي فرع السوق المحلي، مضيفاً أن ذلك الأمر جعله يضم بنك الشمال الإسلامي كمتهم في البلاغ حسب توجيه النيابة.
وحسب الاتهام فإن لجنة العائدات لتمويل الصادر المخصص للأدوية تحرت مع المتهمين وهم أصحاب شركات وهمية للأدوية لاستلامهم أموالاً مخصصةً لأدوية وتحويلها لمصلحتهم الشخصية.
وفصل الاتهام في مواجهة خمسة متهمين تعذر القبض عليهم، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت المواد (21/26/ 123) المتعلقة بالاشتراك والتزوير إلى جانب المادتين (5 و9) من قانون التعاملات التجارية.
صحيفة السوداني.