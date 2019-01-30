اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 30 يناير 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 62.75جنيه
الريال السعودي : 16.73جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 71.53جنيه
الدرهم الإماراتي : 17.19جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 17.22 جنيه
الجنيه الإسترليني : 81.57جنيه
الجنيه المصري : 3.51جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم
1 التعليقات
كدارى
2019/01/30 at 6:46 م (UTC 2) رابط التعليق
دولار شيوعى مندس خائن
تنزل بس