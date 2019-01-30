قوافل علاجية جراحية مصرية وأمريكية بالخرطوم

اعلن بروفيسور مأمون محمد علي حميدة وزير الصحة ولاية الخرطوم عن وصول قوافل علاجية جراحية مصرية عبر الأمانة العامة للوكالة المصرية للشراكة والتنمية ويأتي ذلك في إطار التعاون المصري السوداني في مجال تبادل الخبرات وسد الثغرات.
واشار حميدة لـ(سونا) إلى أن القوافل المصرية تأتي لتقديم خدماتها في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى ويجري التجهيز الآن للحالات المرضية .
في وقت كشف فيه دكتور نزار محمد إدريس رئيس الجمعية الطبية الإسلامية عن وصول وفد أمريكي لجراحة الشفة الارنبية وتشوهات سقف الحلق بنهاية شهر فبراير المقبل وذلك بالتعاون مع مستشفيات ولاية الخرطوم.
ولفت حميدة إلى أن الوفد الامريكى ظل يداوم على الحضور لولاية الخرطوم طيلة الـ 10 سنوات الماضية وأجرى أكثر من 1600 عملية للأطفال المصابين بالشفة الارنبية .
من جهة أخرى أكد حميدة اكتمال الاستعدادات لافتتاح مستشفى جبرة للطوارئ والإصابات خلال الأيام القادمة واعتبر افتتاح مستشفى جبرة تكملة لمتطلبات الخارطة الصحية في التخصصات الدقيقة اضافة الى اكتمال العمل في مستشفى الخرطوم الذي تم تحويله لمستشفى مرجعي حيث يتم افتتاح برجي علاج الامراض النفسية والمسالك البولية النسوية وتتوالى بقية افتتاحات الأقسام المتبقية في الفترة القادمة.
سونا.