هيئة علماء السودان: الإمتناع عن إسعاف المرضى بالمستشفيات حرام شرعاً

في فتوى حول (إضراب الطبيب عن علاج المريض)
أكدت هيئة علماء السودان ( دائرة الفتوى) أنه يحرم شرعاً الإمتناع عن اسعاف من هو فى حاجة للعلاج بالمستشفيات ومن وجبت عليه مواساة غيره بطعام أو شراب أو دواء أو خيط لخياطة جرح.
وأوضحت الهيئة في ردها على طلب فتوى تقدم به أحد المواطنين حول (جواز إضراب الطبيب عن علاج المريض الذي قد يموت بسبب عدم تلقيه العلاج) والذي تحصلت عليه (smc) ، أن المسؤلية تقع كاملة على من يمتنع عن فعل ما يجب عليه، ولا تقل مسؤليته عن مسؤلية من يباشر فعلاً من أفعال التعدى الموجبة للعقوبة والضمان .
وأشارت الفتوى إلى أن الإمتناع عن إسعاف صاحب الحاجة تأولاً حتى مات “فإنه يضمن دينه على عاقلته” في الإشارة إلى الدية، ” وإن كان متعمداً قتل به”.
واستندت الفتوى على رأي الفقهاء من قواعد الفقه المعروفة.
الخرطوم (smc)