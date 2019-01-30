رئيس الجمهورية .. 2019 عام الشباب

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني أن العام 2019 سيكون عام الشباب بامتياز، وأن الدولة ستنفذ فيه مشروعات طموحة لخلق مزيد من الاستقرار والتميز للشباب السوداني في شتى المجالات.
وأضاف البشير لدى مخاطبته المكتب التنفيذي لأمانة شباب المؤتمر الوطني الاتحادية بحضور الدكتور فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، والشيخ الزبير أحمد الحسن؛ الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية والأستاذ محمد الأمين أحمد أمين شباب الوطني وعدد من قيادات الحزب الشبابية إن السودان بدأ بعبور التحديات والأزمات الحالية، مبينا أن البلاد موعودة بانفراج كبير وخيرات متداخلة.
من جانبه؛ أكد الأستاذ محمد الأمين أحمد أمين أمانة الشباب الاتحادية بالحزب أهمية معالجة القضايا التي أدت لاندلاع المظاهرات وفي مقدمتها قضية البطالة وصعوبة الحصول على التمويل من البنوك التي تواجه الشباب والخريجين، موضحاً أن جميع القضايا التي نادى بها الشباب تعتبر في مقدمة خطة أمانة الشباب للعام 2019، مؤكدا عزم أمانته قيادة حوار جاد وبناء مع كل شباب السودان بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والثقافية وانتماءاتهم الحزبية والسياسية للوصول لتوافق ورؤيا موحدة حول القضايا الشبابية.
وجدد محمد الأمين التأكيد بأن الشباب كانوا وسيظلون الركيزة الأساسية للحزب، وتقدم أمين الشباب بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على زيارته للأمانة واستماعه لآراء الشباب، مشيراً إلى أن ذلك يدل على اهتمام الدولة والحزب بهذه الشريحة المهمة.
هذا واستمع السيد الرئيس لمداخلات الشباب التي تركزت حول أهمية توظيف الشباب والخريجين في القطاعين العام والخاص؛ وذلك عن طريق تقديم امتيازات من الدولة للقطاع الخاص في شكل إعفاءات ضريبية وغيرها، وأكد الشباب على ضرورة استغلال محافظ التمويل الأصغر في مشاريع تمويل الشباب؛ كما تطرقوا لضرورة مراجعة بعض السياسات والقوانين التي أصبحت لا تلبي التحولات الاجتماعية ولا تعبر عن شباب المجتمع السوداني.
وأعرب السيد رئيس الجمهورية عن تفهمه لمشاكل الشباب من خلال مداخلات المكتب التنفيذي ، ووجه البشير بفتح مسارات لاستيعاب طاقات الشباب موضحا أن الانفتاح على المكونات الشبابية ضرورة، ووجه بدراسة كافة المقترحات المقدمة من الشباب باعتبارهم شريكا أصيلا في هموم الوطن؛ موجها بتطبيق معايير العدالة في فرص التوظيف والتشغيل والمشاركة السياسية والاقتصادية.
سونا.