إستضافت الإعلامية تسنيم رابح خلال برنامج صباحات سودانية فنان الطنبور الشيخ إبراهيم في فقرة بعنوان (إيقاع السيرة وأغنية الربابة في سهول البطانة الوسطى) حيث قدم الشيخ عدد من أغنياته الخاصة بجانب حديثه عن تجربته الغنائية.
هذا وفي ختام الحلقة ذكر الفنان بأنه سيقدم أغنية بعنوان (يا ظالم) موضحاً بأنه (سيهديها لكل) وصمت عند هذه الكلمة لتفاجئه المذيعة تسنيم رابح بسؤال يحمل نوعاً من المزاح والدعابة وهي تقول له : (تهديها لكل ظالم؟؟) ليستدرك الفنان وهو يضحك(أهديها لكل مظلوم).
الخرطوم (كوش نيوز)
بالفيديو: المذيعة تسنيم رابح تهدي أغنية (لكل ظالم) من قناة سودانية 24