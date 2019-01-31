السودان: الزحف الأكبر يهدد القصر الرئاسي في الخرطوم !

دعا تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة بالسودان، الأربعاء، إلى انطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن، بينها الخرطوم صوب القصر الرئاسي اليوم الخميس، فيما سمي بـ “مواكب الزحف الأكبر”.
جاء ذلك في بيان مشترك لتجمع المهنيين (يضم أساتذة جامعيين وأطباء ومهندسين ومعلمين) و3 تحالفات معارضة هي “نداء السودان” و”الإجماع الوطني” والتجمع الاتحادي المعارض”.
وأوضح البيان أن الموكبين الأساسيين ينطلاقان من مدينتي الخرطوم وأم درمان غربي العاصمة، إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم.
وأضاف أن هناك مواكب فرعية تتحرك من أحياء بري شرقي الخرطوم، وأحياء “شمبات والمزاد والحلفايا”، ومنطقة الكدرو بمدينة بحري شمالي الخرطوم باتجاه القصر الرئاسي.
وأشار التجمع إلى أن مدينة مدني مركز ولاية الجزيرة ستنطلق فيها عدد من المواكب صوب برلمان الولاية، كما أن 12 قرية بالولاية تتحرك المسيرات فيها نحو الشارع الرئيس الرابط بين العاصمة ووسط البلاد، وفق البيان.
وأضاف أن مدينة القضارف ستتحرك فيها المسيرة نحو برلمان الولاية.
وكالة الأناضول
2 التعليقات
AL-WAHAM
2019/01/31 at 8:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
أصحوا من غيبوبتكم أي زحف وأي مواكب
اذا انتم تتظاهرون بالغباء فالمواطن السوداني العادي المستقل برأيه ليس غبيا.
يجب أن لا يموت الشباب تحت أقدام الحكومة والمعارضة
وكأن موكبكم المبارك ستفرش له الارض زهورا.
حب السلطة أعمي بصيرتكم يا انتهازيين كما انه أعمي بصيرة الحكومة.
لا للتعرض للهلاك لينجوا اخرين ويضحكوا ويرقصوا علي جثث الموتي
كونوا عاقلين قال تعالي :(ولا تلقوا بأيديكم الي التهلكة) انها ليست معركة لنصرة الدين ولا هي معركة للدفاع عن العرض
انها معركة سياسية بامتياز بين متسلط علي الحكم ومهمش يبحث عن فرصة للانتقام منها.
نستطيع ان نصل لكل ما نريده بدعاء صادق الي الله تعالي فهو الوحيد الذي يؤتي الحكم لمن يشاء ويستطيع ان ينزعه من الظالمين الفاسدين.
اللهم عليك بالفاسدين والظالمين
اللهم ولي علينا خيارنا
سودانى مغبووووون
2019/01/31 at 8:49 ص (UTC 2) رابط التعليق
نداء السودان” و”الإجماع الوطني” والتجمع الاتحادي المعارض
ديل من ياتو بلاعه ديل كمان !!!!!!