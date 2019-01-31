علماء السودان : الامتناع عن إسعاف المرضى في المستشفيات حرام شرعاً

أكدت هيئة علماء السودان، (دائرة الفتوى) أنه يحرم الامتناع عن إسعاف من هو في حاجة للعلاج بالمستشفيات، ومن وجبت عليه مواساة غيره بطعام أو شراب أو دواء أو خيط لخياطة جرح .
وأوضحت الهيئة في ردها على طلب فتوى تقدم بها أحد المواطنين حول (جواز إضراب الطبيب عن علاج المريض الذي قد يموت بسبب عدم تلقيه العلاج) والذي تحصل عليه (smc)، أن المسؤولية تقع كاملة على من يمتنع عن فعل ما يجب عليه، ولا تقل مسؤوليته عن مسؤولية من يباشر فعلاً من أفعال التعدي الموجبة للعقوبة والضمان .
وأشارت الفتوى إلى أن الامتناع عن إسعاف صاحب الحاجة تأولاً حتى مات “فإنه يضمن دينه على عاقلته” في الإشارة إلى الدية، ” وإن كان متعمداً قتل به”، واستندت الفتوى على رأي الفقهاء من قواعد الفقه المعروفة .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ادريس
2019/01/31 at 11:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
الأطباء عندنا فى السودان قضاياهم كانت دائما مطلبية…عاوزين يبنوا ليهم ميز احسن…دايرين زيادة فى المرتبات..دايرين واى فاى…ولقوا موجة الاحتجاجات وركبوا فيها…
عشان كده اصبحوا احقر واتفه شريحة وظيفية فى السودان…ضعف فى الكفاءة المهنية واستخفاف بحياة الإنسان..شفناهم فى المستشفيات الناس بتتلوى من الالم والواحد مشغول بالواتساب او بيتونس مع طبيبة او ممرضة او مرافقة عجبتوا…ويا ويلك لو سالتهم عن حاجة طوالى حايقول ليك انت عاوز تورينى شغلى…يكتب الدواء من غير ما يشرح ليك المرض وابعادوا عشان تعرف انت ذاتك عندك شنو…الشئ المؤكد انو معظم سكان المقابر هم نتاج لأخطاء طبية..عشان كده لابد من وجود آلية محاسبية واضحة لمعالجة ومحاسبة التقصير والأخطاء الطبية للأطباء والعاملين في الحقل الصحى حتى نحمى ارواح أبناء هذا الوطن الغالي من براثن الإهمال الطبي وضعف الكفاءة المهنية وانحطاط الأخلاق لدى هذه الفئة المهنية