“دينق ألور” يعقد اجتماعاً مع “سلفاكير” لإعادة توحيد الحركة الشعبية وفقاً لاتفاقية (أروشا)

قالت قيادات الحركة الشعبية بجنوب السودان ، إنها عقدت اجتماعاً مع الرئيس “سلفاكير” لإعادة توحيد الحركة الشعبية في وقت قريب .وقال زير الخارجية السابق وعضو مجموعة المعتقلين “دينق ألور كول”، إنهم اتفقوا على إعادة توحيد الحركة التاريخية التي تمزقت بسبب الانشقاقات في العام 2013م .وأضاف “ألور”، إن القيادات اتفقت على إعادة توحيد الحركة الشعبية وعودة قياداتها كأسرة واحدة، وأوضح أن “سلفاكير” سعيد للغاية، وأكد تعاونه مع جميع القيادات حتى نرى وحدة الحركة الشعبية في أسرع وقت ممكن.
جوبا – الخرطوم – فائز عبد الله
صحيفة المجهر السياسي