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منوعات

2019/01/31

2019/01/31


بالفيديو .. لا توقظها هكذا .. شاهد موقفٌ طريفٌ بين أسد ولبؤة



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شهد زوار حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، موقفاً طريفاً، بطلاه أسد ولبؤة، يثبت أن للحيوانات أيضاً مقالبها الفريدة.

وفي الفيديو الذي نُشر على صفحة حديقة كروجر على موقع “يوتيوب”، تظهر المشاهد أطرف لوحة كوميدية أبطالها الحيوانات؛ إذ تسلل أسد من خلف شجرة إلى لبؤة تغط في نوم عميق وعضها بقوة.

كما تصور المشاهد اللاحقة استيقاظ اللبؤة فزعة، وردة فعلها الطبيعية بالزمجرة وهجومها على “المجرم” الذي أيقظها من سباتها.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال مصور الفيديو جوشوا ونكوشو: “في البداية، لم أستطع أن أتخيل أن الأسد سيتصرف بهذه الطريقة؛ حيث اقترب خلسة وتسلل باتجاه اللبؤة بهدوء شديد.. عندها أخبرت ضيوفي أننا سوف نرى شيئاً مثيراً للاهتمام”.

وأضاف لونكوشو: “لقد عملت مرشداً سياحياً لمدة 8 سنوات؛ لكنني لم أصادف مثل هذا المشهد من قبل”.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

صحيفة سبق

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