اضبط … بيع سلع استهلاكية منتهية الصلاحية في الشارع العام ..!

شكا عدد كبير من المواطنين من بيع أنواع مختلفة من السلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية في الشارع العام و بأسعار مخفضة حتى تتاح من خلالها شراء أكبر كمية منها.
من جانبه أوضح أحد المواطنين لـ(كوكتيل) قائلا: (لقد انتبهت للأمر عندما وجدت عدداً كبيراً من المواطنين يلتفون حول سلع منتهية الصلاحية من الشعيرية والمكرونة والعدس تباع بأسعار تصل إلى عشرة جنيهات وعندما نظرت لتأريخ الصلاحية وجدته منتهي فقمت بتنبيه البائع إلا أنه صدني قائلا لي بأنه لا دخل لي و من يقومون بالشراء يعلمون بذلك)، من جانبه قال أحد المواطنين : (نعلم أن المعجون و لبن البودرة والبسكويت منتهي الصلاحية ولكن بأيام بسيطة وهذا لا يفرق معنا ما دام أن تلك السلع متاحة لنا ولأطفالنا لأن أسعارها في البقالات مرتفعة جداً ولا نستطيع الحصول عليها)، في الوقت الذي دعا فيه عدد من المواطنين إلى ضرورة تدخل نيابة حماية المستهلك لحسم الفوضى وضبط السوق والتجار المتلاعبين بالسلع خاصة أن الأمر يتعلق بصحة المواطن.
الخرطوم:محاسن
صحيفة السوداني