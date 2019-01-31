بالفيديو .. مرتديا العمامة السودانية.. شاهد: والد “المعز علي” يرقص بالسيف احتفالا بفوز المنتخب القطري!

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لوالد المعز علي زين العابدين، هداف منتخب قطر وهداف البطولة الآسيوية 2019 حتى الآن، والذي يحمل الجنسية السودانية.
وفي الفيديو المزعوم يظهر والد ” المعز ” بالعمامة السودانية، ويحمل سيفا في يده، ويحتفل مع مجموعة من الأشخاص، ويتلقى التهاني ممن حوله على فوز منتخب قطر في مبارياته. هذا ولم “يتسن” لصحيفة المرصد التحقق من صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
عبد الكريم
2019/02/05 at 2:41 م (UTC 2) رابط التعليق
شنوا يعيني زول أصيل رقم الجنسية لم يغير أصله ما لبس له شماغ زي الدناقلة والمحس والحلفاويين وعمل فيها خليجي له التحية والتقدير