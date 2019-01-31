كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > مدارات > بالفيديو .. مرتديا العمامة السودانية.. شاهد: والد “المعز علي” يرقص بالسيف احتفالا بفوز المنتخب القطري!
الأقسام :

مدارات, منوعات

2019/01/31

2019/01/31


بالفيديو .. مرتديا العمامة السودانية.. شاهد: والد “المعز علي” يرقص بالسيف احتفالا بفوز المنتخب القطري!



شارك الموضوع :

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لوالد المعز علي زين العابدين، هداف منتخب قطر وهداف البطولة الآسيوية 2019 حتى الآن، والذي يحمل الجنسية السودانية.

وفي الفيديو المزعوم يظهر والد ” المعز ” بالعمامة السودانية، ويحمل سيفا في يده، ويحتفل مع مجموعة من الأشخاص، ويتلقى التهاني ممن حوله على فوز منتخب قطر في مبارياته. هذا ولم “يتسن” لصحيفة المرصد التحقق من صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

صحيفة المرصد

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

      1. 1
        عبد الكريم

        2019/02/05 at 2:41 م (UTC 2) رابط التعليق

        شنوا يعيني زول أصيل رقم الجنسية لم يغير أصله ما لبس له شماغ زي الدناقلة والمحس والحلفاويين وعمل فيها خليجي له التحية والتقدير

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.