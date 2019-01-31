البشير ردًا على الزحف الأكبر: تغيير الحكومة لا يتم عبر الواتساب!

قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، إن تغيير الحكومة والرئيس لا يتم عبر واتساب وفيسبوك، بل بصناديق الاقتراع والانتخابات والشعب من يقرر ذلك.
جاء ذلك قبيل انطلاق مسيرات متوقعة في عدة مدن وقرى، منها العاصمة الخرطوم والتي تتوجه فيها المواكب نحو القصر الرئاسي تحت شعار الزحف الأكبر، للمطالبة بتنحي البشير.
وشدد البشير، في خطاب جماهيري أمام مناصريه بولاية كسلا شرقي البلاد، على أن الانتخابات هي من تغير الحكومة والرئيس وليس عبر واتساب وفيسبوك.
ويشير الرئيس السوداني بذلك إلى نشطاء وأحزاب، دأبوا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لإطلاق الدعوات المطالبة برحيل النظام وتنحي البشير، منذ اندلاع الاحتجاجات، ديسمبر الماضي.
صحيفة المواطن
1 التعليقات
أب زرد
2019/01/31 at 1:45 م (UTC 2) رابط التعليق
مناصرين شنو في كسلا؟ الناس ديل من أمس يلقطوا فيهم من الحلال والخلاء وعلي بالطلاق هم ما عارفين الهمبول دا قاعد يخطرف يقول شنو. نا س مجبورة ومهددينهم ما تجي تاني سكراية ما تشوفها والباقين ديل حيران الرمة الاسمه محمد الميرغني دا ناس مساكين لا حول لهم ولا قوة. وانت يا القشير أيامك قربت وعود القذافي راجيك وكان منتظر خير من ناس ابنعوف وكمال الرمم ديل واطاتك اصبحت وحتعمل شنو مع العيال الصغار مقدم رائد نقيب فما دون وأبشر بالهلاك يا هالك