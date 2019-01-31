ضُعف المساحات المزروعة تسبَّب في ارتفاع الخضر الشتوية

عزا تجار خضر بالخرطوم وبحري لـ(السوداني) أمس ارتفاع أسعار خضر الشتاء لإشكاليات تراجع المساحات المزروعة بنسبة (50%) بسبب أزمة الوقود والذي انعكس على الزراعة وضعف الوارد من الولايات.
وقال تاجر خضر بالسوق العربي أبكر حمزة لـ(السوداني) أمس، “هنالك زيادة في الخضر بنسبة (60%)”، وأوضح أن طرح الخضر بالأسواق ضعيف نتيجة تأثر الزراعة بسبب أزمة الجازولين مما انعكس على تراجع المساحات المزروعة لنسبة (50)%، وقال: “في المواسم الشتوية السابقة كانت الخضر الشتوية تغرق الأسواق وتشهد أسعارها تراجعاً كبيراً بسبب الوفرة وتزايد المعروض”، وأشار إلى أن الوارد ضعيف من الولايات ويتم توزيعه على أسواق العاصمة، مبيناً أن سعر صفيحة البامية قفز إلى (450) جنيهاً بدلاً عن (100-150) جنيهاً، أما سعر الكيلو فقفز إلى (60) جنيهاً بدلاًعن (40) جنيهاً، مبيناً ضعف كميات الخضر الشتوية بالأسواق خاصة “الطماطم – البصل الأخضر – الجرجير – الكروم – البنجر – الخس – الفلفية”، لافتاً إلى أن جوال الباذنجان قفز إلى (300) جنيه والكيلو (30) جنيهاً، ولفت للتراجع الطفيف في سعر البطاطس لـ(40) جنيهاً للكيلو بدلاً عن (50) جنيهاً.
ولفت تاجر خضر ببحري فضل حجب اسمه لأثر تراجع المساحات المزروعة على الإنتاج، مبيناً أن جوز صفيحة الطماطم (1000) جنيه وأن هنالك زيادة في أغلب الخضر حالياً رغم دخول موسم الشتاء، مبيناً أن سعر كيلو البامية قفز إلى (60) جنيهاً بدلاً عن (40) جنيهاً، وأشار إلى أن هنالك خضراً شتوية ولكن كميتها ضعيفة بالأسواق ومنها البطاطس الفلفلية والبصل الأخضر.
وأضاف تاجر خضر بسوق بحري التجاني الشريف أن هنالك خضراً شتوية تشهد ندرة بالسوق ومنها البنجر والخس والكروم والقرنبيط، مشيراً لارتفاع أسعار الخضر هذا الموسم خاصة الشتوية، ومن ضمنها الطماطم وسعر الكيلو (50) جنيهاً والبنجر (40) جنيهاً للكيلو وقطعة الخس (15) جنيهاً، فيما قفزت صفيحة الفلفلية إلى (250) جنيهاً بدلاً عن (50) جنيهاً، وتوقع زيادة جديدة قريباً.
ووضح تاجر خضر وفاكهة بالخرطوم آدم محمد أن هنالك زيادة في الخضر وتراجع في كميات المساحة المزروعه مما انعكس على الإنتاج وطرح كميات ضعيفة نتيجة أزمة الجازولين والترحيل، مبيناً أن سعر البرتقال المحلي قفز إلى (100) جنيه بدلاً عن (60) جنيهاً للدستة، أما سعر القريب فروت (150) جنيهاً بدلاً عن (100) جنيه للدستة، فيما تراجع سعرالمانجو إلى (40) جنيهاً بدلاً عن (120) جنيهاً لطرح إنتاج جديد من المناطق الشرقية، واستقر سعر الموز في (20) جنيهاً للكيلو، وقال إن كميات الفاكهة بالثلاجات ضعيفة.
صحيفة السوداني.